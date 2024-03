Lammet brukes ofte som en matrett under påsken, selv om dette egentlig ikke har så lange tradisjoner i Norge. Opplysningskontoret for kjøtt, begynte på 1990-tallet å kjøre kampanjer for sau og lam da det begynte å hope seg opp på fryselagrene, på grunn av at nordmenn var skeptiske til radioaktivitet i sau som beitet etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 (ref. forskning.no).

Årets påskelamoppskrift er med ovnsbakte poteter og kålsalat. Jeg har valgt å bruke ytrefilet av lam, men du kan fint bruke både lammelår, lammestek, og lammepølse for den saks skyld.

For fire personer

Ovnsbakte poteter

800 g mandelpotet, eller annen melen potet (skjær små snitt halvveis gjennom i potetene, pass på at de ikke blir snittet helt gjennom)

16 cherrytomater, delt i to

3–4 fedd hvitløk

3 ss soyaolje

Nykvernet pepper

100 g meierismør

Smør en ildfast form med olje.

Legg alle ingrediensene i og kvern over pepper.

Stek i ovn på 200 °C i ca. 25–30 minutt til potetene er møre.

Med jevne mellomrom, åpner du ovnen og øser det smeltede smøret over potetene, slik at det trekker ned i snittene på potetene.

Kålsalat

4 ss seterrømme

1 ss majones

1 ss honning

1 eple, i små terninger

1 vårløk, i tynne ringer

Saft av ½ sitron

Salt og pepper

Ca. 1 ss timian, finhakket

½ spisskål, finsnittet

Lag først dressingen (alt unntatt eple og kål). La den trekke litt smak og juster ev. med salt, syre, eller sødme.

Tilsett så epler og kål. Vend dette sammen til en salat.

Lammefilet

800 g hel ytrefilet av lam