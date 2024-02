Siden det er samefolkets dag førstkommende tirsdag, passer det godt å lage gahkko – et samisk festbrød. Både tilberedning og oppskrifter finnes det nok mange av for dette brødet, men det essensielle er smaken av anis og sirup. Jeg har valgt å bruke stekeovn, men det er ikke noe i veien for å lage det som pinnebrød og steke det på glørne i et varmende bål.

Du trenger

50 g smør (ikke margarin!)

1 ss mørk sirup

1 ts malt anis eller fennikel

4 dl melk

25 g fersk gjær, eller 50 g tørr gjær

½ ts salt

300 g hvetemel

300 g grov sammalt hvete

Slik gjør du det

Smelt smør. Brun gjerne smøret, det gir enda bedre smak i deigen, bare pass på slik at du ikke brenner det.

Tilsett sirup og anis, og tilsett så melken. Varm blandingen til den blir cirka 37 °C.

Bland alt det tørre i en bakebolle/mikser, og spe med melkeblandingen. Juster med mel om den blir for klissete.

Hev til dobbel størrelse.

Ha deigen på benken og del opp i 20 like emner. Rull dem til små boller og legg dem på et stekebrett.

La dem etterheve i 10 minutt, før du klemmer dem flate. Ca. ½ cm tykke. Prikk dem med en gaffel eller kniv.

Stek på 200 ° i ca. 15 minutt.

Server de nybakte brødene med brunost, eller som tilbehør til kjøttsuppe eller finnbiff.