Et fortrinn å være selvforsynt med norsk arbeidskraft

Leder

Regjeringa har vedtatt de strengeste innreisetiltakene siden mars for å hindre spredning av muterte koronavirus. Dette er dårlige nyheter for mange næringer som er helt avhengig av innleid arbeidskraft fra utlandet. Spesielt sesongbetont arbeid, som for eksempel fiskerinæringa, kan komme til å få store utfordringer. Akkurat nå står lofotfiske for døra, ei sesongbetont næring som har gjort seg helt avhengig av arbeidsinnvandrere. Aktørene spår katastrofale følger for næringa om utenlandske sesongarbeidere ikke får innreise i løpet av de neste to ukene. Daglig leder i Lofoten Viking, Arne Mathisen, sier til NRK at man i verste fall frykter nedstenging om de ikke får tilgang til utenlandsk arbeidskraft. Han representerer en bedrift som omsetter for 900 millioner kroner årlig, og hvor 75 prosent av arbeidskrafta er utlendinger.