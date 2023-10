Ove (40) sitt plenklipper-verksted vokser: – Jeg skal ikke flagge ut, nei. He, he

Nå har han arbeid hele året, med både sagbruk og verksted. Og planen at omsetninga skal vokse såpass at det blir arbeid til flere. Solbakken brenner nemlig for levende lokalsamfunn i Distrikts-Norge.