Stadig flere utenlandske gjester overnatter i vår region

Nyheter

Trøndelag opplevde en positiv vekst i antall samlede gjestedøgn fra utlandet mellom januar og desember 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. Samtidig falt antall norske overnattinger som skyldes sesongcamping.

I alt ble det registrert 2 683 838 gjestedøgn i trøndelagsfylket, dermed en nullvekst på antall samlede kommersielle gjestedøgn i 2017.

Tall for orkdalsregionen viser at antall utenlandske gjestedøgn har gått opp med tre prosent i fjor sammenlignet med 2016, fra 66 308 døgn til 66 479.

Utenlandstrafikken til Trøndelag har hatt en økning på +2,7 prosent i samlet kommersiell overnatting, mens Norge som helhet hadde en økning på +2,3 prosent.

Tyskland er fortsatt største incoming marked i Trøndelag med 154 714 gjestedøgn i 2017, etterfulgt av Sverige (80 320), Nederland (32 212) og Storbritannia (29 272).

- Vi legger alt markedsinnsats i 2018 i våre største utenlandske markeder for å oppnå best mulig resultat, samtidig ser vi potensialet i nye markeder som for eks. USA og Kina. Vi har planlagt markedsaktiviteter sammen med Innovasjon Norge i USA. Når det gjelder Kina, har Trøndelag per i dag 3119 kommersielle gjestedøgn, men vi må regne med at kineserne blir å oppdage Trøndelag i løpet av kort tid og da er det viktig å ta noen valg. Derfor jobber vi nå med å få kulturforståelse og markedsinnsikt i det kinesiske markedet for å tilrettelegge for de kunder man ønsker å ha, samt for å ta de rette beslutninger i markedsføringen», sier reiselivssjef Petra Sestak i ei pressemelding.