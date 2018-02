Nyheter

Rindal

Ei kvinne i 40-åra ble tatt med til Orkdal for blodprøvetaking etter at hun ble tatt for fyllekjøring i sentrum av Rindal natt til lørdag.

— Hun hadde møtt opp på en adresse da vi fikk melding. Melder mente hun framsto rusa, opplyser politiet.