Nyheter

Orkdal

En mann i 20-åra ble like etter klokka 22.30 lørdag pågrepet av politiet for å ha kjørt uten gyldig førerkort. Patruljen var kjent med at mannen ikke hadde gyldig førerkort.

— Han erkjente at han hadde kjørt flere ganger uten gyldig førerkort, opplyser operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.