Sliter med å løse nabofeide i Hemne

Politiet har flere ganger den siste tida vært involvert i en nabofeide i Hemne kommune. Her er det to parter som har hver sin del i et boligbygg, og de går mildt sagt ikke overens.

- Det har vært gjentatte tilfeller av skremmende og plagsom adferd. Politiet har vært på stedet der både før og i helga. Bare på fredag og lørdag var det fire meldinger om uønsket adferd derfra, forteller Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Det er hovedsaklig snakk om verbale trusler, og begge partene skal være "like gode". Ingen har kommet til skade i uenighetene.

- De skaper en utrygg atmosfære for hverandre. Håpet er at de klarer å løse dette selv, sier Johansen.

Ved to anledninger i helga ble to personer (én hver gang) fraktet bort fra stedet etter nabokrangling.