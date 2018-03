- Har gitt opp å finne ham levende

Nyheter

Denne papegøyen stakk forrige mandag ettermiddag i 16-tida av fra hjemmet sitt på Evjen på Orkanger. Siden har ingen sett Pondus.

- Vi har gitt opp å finne ham ledende nå, sier eier og matmor Irene Skåla Grandetrø til ST nøyaktig én uke etter at kjæredyret rømte.

- Nå er håpet forsvinnende lite

Pondus er et halvt år gammel. Han er som oftest i buret sitt. Men av og til får den lov til å fly rundt i stua. Og det var det som skjedde før den stakk av.

Grandetrø og dattera kom hjem. Da Pondus hørte at de var i gangen, ville han hilse på dem. Dessverre stod fortsatt ytterdøra opp. Og dermed forsvant den ut.

Papegøyen havnet etter hvert opp i et tre i nabolaget. En stige ble satt opp, men da ble Pondus så redd at han fløy videre, i retning Orkanger sentrum. Siden har han vært borte. Og det er mildt sagt bekymringsfullt, for Pondus klarer ikke å finne mat ute. I tillegg var det flere iskalde netter i forrige uke.

Familien fikk dagen etter forsvinninga et tips om at Pondus kanskje var observert bak sykehuset. De var ute og lette, både da og senere i uka, men uten resultat.

- Det har ikke kommet inn nye tips. Dersom noen skulle finne ham i skogen, vil vi gjerne ha han for å begrave ham. At Pondus kom bort, er et stort savn i familien, forteller Grandetrø.

