Tilløp til kaos på Fv 65

Meldal/Rindal

Flere trailere fikk i morgentimene mandag problemer i Garbergsbakken på Fv 65 i Meldal. Dette er like før grensa til Rindal.

— Det har vært svært glatt på veien, opplyser STs fotograf på stedet.

Én trailer ble stående fast i bakken, men kom seg videre for egen maskin etter at sjåføren la på kjettinger. En annen handlet etter føre vàr-prinsippet, og stoppet før oppstigninga i bakken for å legge på kjettinger.

— Politiet ble varslet, men alt løste seg før patruljen ankom. Det gikk også bra uten noen spesielt farlige situasjoner, sier STs fotograf.

