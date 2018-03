Gir 50 000 kroner til poliklinikk

Nyheter

Orkdal og omegn kreftforenings årsmøte tirsdag 20. mars vedtok å bevilge

50.000 kroner til oppgradering av pasientrom og andre behov ved avdelinga.

Foreninga fikk i løpet av 2017 gavemidler på over 73 000 kroner. Noe av pengene ble brukt til samme formål i 2017, men de store investeringene ble utsatt til 2018 grunnet mulig flytting av poliklinikken internt på Orkdal sanitetsforenings sykehus.

— Nå har sykehuset tatt en beslutning på plassering, og dermed kan kreftforeninga følge opp ønsker fra giverne av pengegaver. Årsmøtet bevilget 50 000 kr og styret skal nå i dialog med St. Olavs og at innkjøp blir realisert innen 1. juni. Kreftforeninga er glad for det gode samarbeidet med sykehuset for å gjøre forholdene best mulig for både pasienter og pårørende i en veldig krevende situasjon, sier avtroppende leder i Orkdal omegn kreftforening, Marit Mjøen.

En annen viktig bruk av foreningas penger, som også har vært et ønske fra givere, er å bidra til å sende helsepersonell på kurs som er relevant for kreft- og smertebehandling.

Kreftforeninga fortsetter arbeidet, og konsentrerer sitt frivillige arbeid spesielt omkring en frivillig besøkstjeneste ved kreftpoliklinikken ved Orkdal sjukehus. Foreninga gikk i fjor høst inn i et nytt frivilligsamarbeid med Kreftforeningen Midt-Norge, det som blir kalt Hverdagshjelpen.

Det nye styret i foreninga er følgende: Anne Hoff Meland, Wenche Dahl Rian, Marie Lovise Eilertsen, Liv Ågot Hågensen, Tove Ljøkjel, Kjellrun Gravdal. Marit Mjøen gikk ut av styret og ble valgt som revisor.