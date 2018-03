20 passasjerer fikk 1500 kroner i bot

Nyheter

989 busspassasjerer ble kontrollert i Statens vegvesens beltekontroller i Trøndelag denne uken. 20 av passasjerene fikk gebyr på 1500 kroner.

- Vi merker tydelig at stadig flere bruker belte i bussen. Våre kontroller og beltekampanjen virker. Vi er veldig fornøyde med at vi ikke trengte å skrive ut flere gebyrer enn 20 i løpet av disse kontrollene, sier Nina Pedersen i Statens vegvesen i Trøndelag.

I tillegg ble 52 sjåfører kontrollert, og ingen fikk gebyr.

- Det er viktig for oss at sjåførene går foran som gode forbilder ved å minne passasjerene på å bruke belte og ikke minst at de bruker belte selv, forklarer Pedersen.

Å bruke belte i buss er ikke bare viktig for egen sikkerhet, det hindrer også at du skader andre.

- Bussulykkene er få, men når de først forekommer, er skadepotensialet stort. Flere av de som har mistet livet i bussulykker de siste årene, kunne overlevd dersom de hadde brukt belte. Sitter du uten belte, risikerer du ikke bare å bli skadet selv. Du kan også treffe andre passasjerer med en voldsom kraft, sier Pedersen.

Norge er på verdenstoppen når det gjelder bruk av belte i bil, mye takket være målrettet arbeid over lengre tid. Selv om trenden er positiv, skal vi fortsette å jobbe for å øke beltebruken i buss.

- Vi kommer til å ha flere kontroller av beltebruken i busser i Trøndelag i vår. Nå som vi har hatt en kampanjeuke så har nok bussjåførene vært ekstra flinke til å minne passasjerene om å bruke beltet. Det er viktig at alle fester beltet også utenom våre kampanjeuker, derfor skal vi ha uanmeldte kontroller, sier Pedersen.

Oppfordringen er klar: Er det belte i bussen – bruk det! Da sparer du 1500 kroner hvis du blir stoppet i kontroll.

NHO Transport, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet er Vegvesenets samarbeidspartnere i arbeidet med beltebruk i buss.