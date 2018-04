Heim Sp har lansert sin ordførerkandidat

Nyheter

Nye Heim

Onsdag kveld ble Heim Senterparti stiftet. Med andre ord en historisk dag for alle involverte.

På møtet ble nominasjonskomiteens forslag til toppkandidater stemt fram. Da ble det klart at Odd Jarle Svanem, sittende ordfører i Hemne, blir ordførerkandidat for Senterpartiet fra Heim.

Vil bidra videre

— Jeg sa ja til å gå inn i politikken igjen, etter et fravær på åtte år, for tre år siden på grunn av reformen. Nå ønsker jeg å bidra videre. Reformen er ikke ferdig 1. januar 2020. Derfor ønsker jeg å ha rollen som ordfører. Det er det selvsagt ingen garanti for, men jeg vil i hvert fall bli aktiv i politikken, sier Svanem i en kommentar til valget onsdag kveld.

Marte Halvorsen fra Halsa og Geir Inge Fiske fra Ytre Snillfjord ble de to som skal representere de to andre grendene i nye Heim kommune som Heim Senterpartis henholdsvis andre- og tredjekandidat. Resten av lista er ennå ikke klar.

Partiets styre

Styret i det nye partiet ble også valgt. Jon Stølen ble leder, mens de øvrige i styret består av Åse Torevik (Hemne), Anne Strand (Halsa), Arnfinn Volden (Snillfjord) og Merete Klevset (Halsa).

På møtet fikk også Ola Borten Moe og Gunn Iversen Stokke delt sine synspunkter om nye Heim Kommune, hva som har skjedd etter Trøndelag ble dannet og ellers hva som rører seg rundt om i landet.