Nyheter

Klokka 15.44 gikk det et steinras på fylkesvei 714 ved Mjønes i Snillfjord. Ifølge politiet var raset like stort som en bil og stengte ett kjørefelt for trafikk. Verken kjøretøy eller folk kom til skade i hendelsen.

Veitrafikksentralen ble varslet og overtok oppfølginga. Entreprenør ble sendt ut og fikk ryddet veien.