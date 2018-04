Nyheter

Denne vakre tispa ble funnet ved Orkdal sjukehus like før klokka 12 tirsdag. Da trasket hun omkring, etter å ha luffet over gangfeltet rett nord for sykehuset.

Det var STs utsendte som fant hunden, og tok henne med til politistasjonen. Der fikk hun vann og ble tatt hånd om på beste vis. Politiet tok henne med til Orkdal dyresenter, der de fant hundens eier ved hjelp av chip.

Så nå er Nala, som vi har fått opplyst at hun heter, trygt tilbake hos sine eiere.