– De blir nok sittende i ytterligere 14 dager

Nyheter

Det var i forbindelse med en privat fest i Dubai at de to kvinnene ble pågrepet og fengslet av lokalt politi. Faren til én av de to jentene forteller om en fortvilet situasjon.

– Vi er fortvilet fordi hverken vi eller kvinnene vet hva som skjer videre. Kommunikasjonen mellom politiet og kvinnene er også veldig vanskelig. De blir intervjuet på dårlig engelsk og blir bedt om å signere på papirer med arabisk tekst, uten å kjenne det faktiske innholdet. De vil nok bli sittende i ytterligere 14 dager før vi vet noe mer, sier faren til VG.

Ingen siktelse

Overfor avisa Sør-Trøndelag bekreftet kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen, på torsdag, at utenriksdepartementet (UD) er kjent med saken.

– Utenrikstjenesten er kjent med at to norske borgere er fengslet i De forente arabiske emirater, og gir konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet.

Det skal på nåværende tidspunkt ikke være opprettet noen siktelse i saken.

– Vi aner ikke hvorfor de er sitter i politiets varetekt. Dette er en fortvilet situasjon, sier faren til en av de to kvinnene, til NRK.

Soningsforhold

De to kvinnene, som er fra avisa Sør-Trøndelag sitt nedslagsfelt, skal ha engasjert flere lokale advokater, men ifølge faren kan det ta tid før de slippes ut av politiets varetekt.

Ifølge Overland har ikke norske advokater lisens til å praktisere i utlandet.

– Det kan være mulig å skaffe norsk bistandsavdokat, men de fengslede må selv betale for advokathjelp.

Ifølge VG skal det ha tatt halvannet døgn før familiene fikk vite at døtrene var fengslet. Mobiltelefonene deres er beslaglagt, men familiene har snakket med de to trønderske kvinnene og fått bekreftet at de har det bra.

– Soningsforholdene er langt under det vi er kjent med fra norske forhold. Lyset står på hele døgnet, de har ikke klokke, og sanitære forhold ved politistasjonen er uakseptable, sier faren til VG.

Etter pågripelsen skal de to kvinnene ha blitt ført til politistasjonen Al Barsha, i sentrum av Dubai, der de deler rom med rundt seks andre personer.

Ny informasjon

Til NRK sier faren til én av de to kvinnene at de ikke kan regne med å få nye opplysninger i saken før om nærmere to uker.

– Advokaten har heller ikke fått informasjon om hvorfor de sitter i politiets varetekt. Vi føler oss hjelpeløse. Politiet i Dubai kan ikke sammenlignes med politiet vi er vant med hjemme i Norge, sier faren.

Kyssing og holding av hender regnes som lovbrudd i De forente arabiske emirater, og kan føre til bøter. Alkohol og rus kan straffes med bot og fengsel. Manglende respekt for islamske skikker samt vulgær språkbruk, kan føre til både bøter, fengsling og deportasjon; det samme kan narkotikamisbruk eller besittelse av narkotika.

UD skriver at «De forente arabiske emirater er et relativt trygt land å reise i. Det er lite voldskriminalitet og tyveri, men reisende bør likevel utvise normal forsiktighet. Det er et muslimsk land og besøkende bør respektere lokale normer og regler.»