Denne fjellskjæringa fører til mer trafikk gjennom vårt distrikt

E6 sør for Soknedal i Midtre Gauldal kommune blir nattestengt fra klokka 22.45 mandag 14. mai til klokka 05.30 tirsdag 15. mai, opplyser Statens vegvesen.

Det er ingen lokale omkjøringsmuligheter i området. Omkjøring blir via fylkesvei 700 og E39 blir skiltet på Berkåk, Orkanger og Klett. Det betyr at all trafikk på E6 blir loset gjennom vårt nedslagsfelt mens nattarbeidet i Soknedal pågår.

Trafikanter på reise mellom Oslo og Trondheim, kan vurdere å kjøre fylkesvei 30 mellom Tynset og Støren via Røros. Fylkesvei 31/705 mellom Røros og Stjørdal via Tydal og Selbu er også et alternativ.

- I forbindelse med at vi bygger ny E6 gjennom Soknedal, må vi i sørenden av anleggsområdet ta ned en høy og bratt fjellskjæring. Denne skjæringa er utfordrende å håndtere. For å ta den ned på en trygg og effektiv måte, velger vi å ta i bruk noen netter, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Arbeidet med skjæringa begynte den første uka i mai. Da var E6 stengt i to netter. Denne nattestenginga er sannsynligvis den siste i denne omgangen.