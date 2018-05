Nyheter

E39 mellom Orkanger og Børsa ble onsdag like etter klokka 12 stengt på grunn av et objekt i veibanen. Det viste seg at et flak av et tak på kapellet på en større bil hadde falt av ved utgangen av Viggjatunnelen på Børsa-sida.

Sjåføren stoppet, men torde ikke gå ut i veibanen på grunn av trafikken.

Veitrafikksentralen sendte ut en entreprenør som ryddet veien, slik at E39 ble åpnet igjen etter kort tid.

Ingen biler eller folk ble skadet i hendelsen.

