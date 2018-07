Nyheter

En kvinne i 20-åra ble onsdag kveld i 22-tida pågrepet og tatt med for avhør på lensmannskontoret i Orkdal. Bakgrunnen er at politiet ransaket hennes leilighet på Orkanger. Her ble det funnet 50 gram cannabis.

Bilfører ruset av cannabis - stoppet av politiet

Dette er mer enn til daglig bruk, noe som kan tyde på at det også var ment for salg.

Ifølge politiet har kvinnen delvis erkjent besittelse av stoffet.

Hun ble løslatt etter avhøret. Saken blir etterforsket videre.