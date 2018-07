Siktet for kjøring uten førerkort i narkorus

Nyheter

Bilen ble stanset på fylkesvei 65 i 03.30-tiden natt til fredag.

- Patruljen mente at mannen som kjørte bilen ikke hadde førerkort, og han ble stanset for en kontroll, sier operasjonsleder Trond Hangaas i Trøndelag politidistrikt.

Da patruljen snakket med ham, fremsto sjåføren i 40-årene som ruset. I bilen fant de det de tror kan være amfetamin, og stoffet er sendt til analyse.

- Bilen ble parkert og sjåføren er tatt med videre for blodprøvetaking. Han anmeldes for å ha kjørt bil uten førerkort og for å være påvirket av narkotika, sier Hangaas.