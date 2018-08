Panerte grønnsaker

Nyheter

Det finnes mange måter å tilberede grønnsaker på, men for de fleste er det lett for å falle i samme «tralten».

I dag har jeg tenkt å inspirere dere til å panere grønnsakene. Panering er en glimrende teknikk som skaper en smaksrik, knasende og sprø skorpe samtidig som de holder råvarene saftig.

Det er to måter å panere på, enkel og dobbel. Ved enkel panering dyppes råvaren i sammenpiskede egg og deretter i brødrasp. Ved dobbel dyppes råvaren i mel, gjerne tilsatt salt, pepper og krydder, deretter egg, og så brødrasp til slutt. I stedet for brødrasp kan man også bruke nøtter, cornflakes, havregryn etc.

Dobbelpanerte grønnsaker

Her kan man bruke gulrøtter, squash, blomkål, løk, sopp, potet, asparges etc.

2 store gulrøtter i staver

1 squash i staver

2 dl hvetemel

2 egg, pisket

2 dl brødrasp

1 dl revet parmesan

1 ss finhakket timian

Slik gjør du det

Vend grønnsakene i mel. Visp sammen egg, parmesan, og timian, før du til slutt dypper dem i brødrasp.

Legg grønnsakene på en rist eller et stekebrett med bakepapir.

Stek dem i ovnen på 230° C i ca. 20 minutt til de er gylne og sprø. Kvern over litt salt og pepper.

Kan serveres som de er, eller som tilbehør til kjøtt eller fisk.