Sjekk reglene om båndtvang på ditt hjemsted her

Nyheter

Tirsdag 21. august opphører den generelle båndtvangen. Men det er viktig å ha oversikt over hvilke regler som gjelder i kommunen man ferdes før man legger ut på tur med hunden. For nesten 200 av landets kommuner har en eller annen form for lokal utvidet båndtvang.

For å finne ut hvilke lokale båndtvangsregler som gjelder i din kommune, kan du sjekke Norsk Kennel Klubs interaktive båndtvangskart. Her har Norsk Kennel klub samlet alle kommunenes båndtvangsregler, som gjør det enklere å få en oversikt.

Norsk Kennel Klub mener det er for mange norske kommuner som velger å prioritere bort hundevelferden, og utvide båndtvangen lokalt. Reglene er mange og varierte, og en del kommuner har også formulert reglene på en måte som gjør det vanskelig å vite hvor det faktisk er lov til å gå med hunden løs.

Grunnen til at det er så viktig å tilrettelegge for at hundene kan løpe fritt fra tid til annen, er for å gi hundene et best mulig liv. Naturlig atferd for en hund er å kunne løpe fritt.

Det er også viktig at mennesker som er redd for hund også skal føle seg trygge, men fokuset bør være på å lære opp og informere hundeeiere til å ha kontroll på hunden sin, fremfor å begrense hundens naturlige atferd ved utvidet bruk av båndtvang.

Hunder som er sosialisert og trent opp på en god måte, vil skape langt færre problemer for samfunnet.

Norsk Kennel Klub oppfordrer alle hundeeiere til å opptre ansvarlig med sin hund. Følg gjeldende regler, ha kontroll på hunden uavhengig av om det er båndtvang, og ta hensyn til mennesker og dyr.