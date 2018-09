Nyheter

Hemne

Hilde Vuttudal Stavås (Sp) er fritatt for sine politiske verv i Hemne. Årsaken til at hun søkte, er at hun har flyttet fra kommunen.

Stavås har hatt flere sentrale verv. Her er de personene som er valgt inn for å erstatte Sp-politikeren (ikke alle valgene følger partitilhørigheten):

Formannskapet: Tore Lian Svanem (Sp)

Kommunestyret: Berit Vaagan (Sp)

Valgstyret: Tore Lian Svanem

Fellesnemnd for Heim: Helen Helland (Hemnelista)

Partssammensatt utvalg for Heim: Helen Helland