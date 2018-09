Nyheter

Litt over klokka to natt til søndag kom politiet over en ung gutt som hadde slått seg ned i et busskur på Fannrem.

- Det var en beruset 15-åring. Vi kontaktet foreldrene, som gjerne ville ha sønnen hjem. Politiet kjørte den unge gutten hjem til foreldrene, og alle kunne ta natta trygt, forteller operasjonsleder Jan Tore Tiltnes.