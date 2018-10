Dyrere snus, ingen endring for brus

Nyheter

Her kommer en lettfattelig gjennomgang av statsbudsjettet for 2019.

Tollgrensa

For dem som er interessert i netthandel, kan det være gledelig å få høre at «350-kronersregelen» opprettholdes.

Kultur

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til drift av Bygdekinoen med 2,5 millioner kroner til totalt 9,5 millioner kroner.

Tobakk

Avgiften på sigarer, sigaretter, sigarettpapir, og røyketobakk stiger med 1,5 %, mens snus og skråtobakk øker med 1,9 %. Dette tilsier at en tyvepakning nå vil koste deg 127 kroner, mens en eske snus nå vil koste 95 kroner, kontra 125 kr for en tyvepakning og 93 for ei dåse snus i disse dager (prisene basert på Menys nettbutikk)

Alkohol

Brennevinsbaserte drikkevarer fra 0,7 % øker med 1,5 % kroner (herunder finner vi brennevin som cognac og vodka). Annen alkoholholdig drikke fra 0,7 til 4,7 % øker med 1,5 % kroner (altså de fleste typer øl, rusbrus, og cider). Annen alkoholholdig drikke over 4,7 til 22 % øker med 1,4 % kroner (her finner vi vanligvis sterkøl, vin, og «sprit» de under tyve kan kjøpe).

Avgiftene på brennevin og vin avhenger av alkoholinnholdet. Svakvin, sterkvin, og øl over 4,7 % avgiftslegges likt når de har samme alkoholstyrke, mens brennevin avgiftslegges høyere per prosent og liter enn de andre alkoholholdige drikkevarene.

Sukkeravgifta

Regjeringen foreslår at sjokolade- og sukkervareavgiften reduseres til nivået for 2017, bare oppjustert til 2019-nivå i tråd med forventet prisstigning, med andre ord vil de sette ned avgiftssatsen til 20,82 kroner per kg.

Strøm

Elavgiften er foreslått å reduseres med ett øre per kilowattime. Dette kan føre til billigere strøm i vinter.

Skatter og avgifter

Inntektskatten minker med 1 %, altså fra 23 % til 22 %. Dette gjelder både personer og bedrifter.

Trygdeavgifta og arbeidsgiveravgifta står på stedet hvil, mens lønnsinntekt, pensjonsinntekt, og næringsinntekt minker med 0,2 %.

Nytt av året er en maksimal verdi av skattefri rabatt for personalrabatter. Denne er på 7000 kroner. I tillegg er det fastsatt skattefri overtidsmat. Beløpsgrensen på sistnevnte settes til 200 kroner.

Sykepenger

Regjeringen har foreslått å bevilge 37,2 milliarder kroner til sykepenger for arbeidstakere i 2019. En nedgang på 0,3 milliarder kroner sammenlignet med 2018.

Trygd

Det foreslås at nedre grense i trygdeavgiften holdes uendret (54 650 kroner). Dette innebærer at den såkalte frikortgrensen også holdes på samme beløp som året før (55 000 kroner).

Regjeringen foreslår å øke maksimalt minstefradrag i lønn og trygd med anslått lønnsvekst til 100 800 kroner. Satsen videreføres på 45 prosent.

De foreslår også å bevilge 93 milliarder kroner til uføretrygd i 2019. Dette er en økning på 6,6 milliarder kroner fra saldert budsjett for 2018. Økte utgifter forklares i hovedsak av økt antall mottakere og effekten av regulering av folketrygdens grunnbeløp. Gjennomsnittlig antall mottakere anslås til 331 910 i 2018 og 340 880 i 2019.

Økningen henger blant annet sammen med at overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd også i 2019 antas å bli relativt høy.

AAP og dagpenger

De foreslår også å bevilge 31,7 milliarder kroner til arbeidsavklaringspenger i 2019. En reduksjon på 3,1 milliarder kroner sammenlignet med 2018. Reduksjonen skyldes en forventet nedgang i antall mottakere av AAP.

I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge 10,3 milliarder kroner til dagpenger i 2019. Fra 1. juli 2019 skal inntekten de siste 12 eller 36 månedene forut for søknadstidspunktet legges til grunn. Dagpengene vil da i større grad enn i dag baseres på inntekt kort tid før ledigheten inntreffer. Forslaget vil gi bedre inntektssikring for personer som nylig har blitt arbeidsledige.

Dagpengene beregnes ut ifra bruttoinntekt siste avsluttede kalenderår før søknad, eller de siste tre avsluttede kalenderårene dersom det gir høyere dagpenger. Inntekt over 6G regnes ikke med i dagpengegrunnlaget.

Bompenger

Arbeidet med bompengereformen fortsetter i 2019. Formålet er å sikre en mest mulig effektiv og brukervennlig bompengeinnkreving. Antall bompengeselskap reduseres fra 60 til 5. Dette for å øke effektiviseringen.

Utstedervirksomheten, det vil si ansvaret for betaling fra kunder med avtale (brikke), skal skilles fra bompengeselskapene. Ordningen med tilskudd for å redusere bompengetakstene utenfor de største byområdene videreføres i 2019, med 531,4 millioner kroner. Ordningen vil gi lavere takster i rundt 40 prosjekter.

De siste fem årene har bompengeveksten blitt redusert gjennom nedlegging av bomstasjoner, økte statlige andeler i prosjekter og reduserte takster utenfor byområdene.

(Kilder: Statsbudsjettet 2019 og Menys nettbutikk)