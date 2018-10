Dette må du unngå i nærheten av militære kolonner

Nyheter

I forbindelse med den store militærøvelsen som pågår i Midt-Norge for tida, opplever mange å møte militære kolonner på veiene.

Kolliderte med militære kjøretøy

Politiet i Orkdal fulgte nylig en slik kolonne, og de roser bilister for at de holdt god avstand og unngikk å forstyrre kolonnen slik at det ble fin flyt i trafikken.

Det minnes samtidig om at sikten og kjøreegenskapene til enkelte militære kjøretøy tilsier at du som bilist ikke skal forstyrre kolonnen eller kjøre forbi og ligge mellom disse store kjøretøyene.

Nå er militærtransporten i gang

Dette står det også i trafikkreglene, paragraf 10, punkt 3: "Trafikant må ikke hindre eller forstyrre gående i gruppe under tilsyn av leder, prosesjon, begravelsesfølge, militær kjøretøykolonne eller sivilforsvarskolonne."