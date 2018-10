- Trenger kun en halv centimeter for å gjøre skade

Nyheter

Nå kommer høstkulda og skadedyrene trekker inn. Blant dem står rotter og mus står for de største skadene i norske hjem.

– Gnagerne kan gjøre utrolig stor skade. Vi har opplevd at de har gjort huset ubeboelig og at det lukter pyton fra døde dyr over alt. Vi har også eksempler på branner som skyldes kortslutning fordi rotter har gnagd i stykker isolasjonen på elektriske ledninger, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i SpareBank 1 Forsikring.

Mus og rotter trenger minimal åpning for å komme seg inn i huset.

– Mus trenger ikke mer enn en halv centimeters sprekk i huset for å komme seg inn i huset, og en rotte trenger ikke mer enn om lag en centimeter, sier Nielsen.

De tre siste årene har SpareBank 1 Forsikring utbetalt over 40 millioner kroner i erstatning i saker hvor innsekter og dyr er skadeårsak.

• 2016: 479 skadesaker med samlet erstatning på om lag 20 mill. kroner

• 2017: 586 skadesaker med samlet erstatning på om lag 17 mill. kroner

• Til nå i 2018: 398 skadesaker med samlet erstatning på om lag 6 mill. kroner

En undersøkelsen SpareBank 1 Forsikring gjennomførte i 2014 viser at rotter er skadedyret nordmenn frykter mest. 45 prosent oppga at de frykter rotter mest, og 35 prosent frykter å få mus inn i hjemmet sitt. På spørsmålet om hva som var det verste med skadedyr, svarte hele 7 av 10 at det var ødeleggelser på hus eller eiendeler. Over 6 av 10 svarte at arbeidet med å bli kvitt skadedyrene var det verste.

Gjennomsnittskadene er på nær 30 000 kroner, men det skjer også at hus må totalrenoveres for millioner. For å unngå dette, er det flere ting du kan gjøre.

– Ta deg en god runde rundt huset og tett igjen sprekker hvor mus og rotter kan komme inn. Bruk samtidig muligheten til å holde det ryddig utendørs. Ikke sett matsøpla ute, men sørg for at den er tett og kast den rett i matavfallsdunken. Bruk tettemidler, metallnetting og til og med stålull i sprekker og små åpninger. Fugeskum anbefales ikke, sier Nielsen.