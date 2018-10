Nyheter

Oktoberrock begrenser seg ikke bare til høstkonserter. Ikke før har arrangøren lagt bak seg Ungdommens Oktoberrock, før nyheten om en ny, stor konsert slippes.

I februar i fjor hadde Olav Berg, mannen bak Oktoberrock, suksess med å hente Hellbillies til Orklahallen. Nå gjør han det igjen. Hellbillies kommer tilbake til Orkdal, og spiller i Orklahallen 31. mai neste år. Too Far Gone vil også stå på scenen samme kveld.

Billettene slippes tirsdag 23. oktober.