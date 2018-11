Her havnet 18-åringen i grøfta

Nyheter

En 18 år gammel mann fra distriktet er mistenkt for promillekjøring etter ei ulykke i 01-tida natt til søndag. Han skal ha kjørt av fylkesvei 65 på Rindalsskogen. Dette skjedde ikke så langt fra butikken på stedet, og cirka tre-fire kilometer fra fylkesgrensa til Trøndelag.

Politiet i Møre og Romsdal forteller at det kun én person og én bil var involvert. Ambulanse og brannvesen ble sendt til stedet.

Det ble meldt om store skader på bilen. 18-åringen, som er mistenkt for promillekjøring, var oppegående etter ulykka, men i sjokk. Han ble tatt hånd om av helsepersonell.

Politiet melder søndag morgen at 18-åringen ble kjørt til legevakta ved Orkdal sjukehus for en kontroll og for å ta blodprøve.

Bilen har først kjørt ut på høyre side og landet på venstre side av vegen.