Oppdrettsgigant endrer navn

Nyheter

Marine Harvest endrer navn til Mowi. Samtidig lanserer de en ny, global merkevare med samme navn. Det går fram av en pressemelding utsendt tirsdag.

En gigant blir enda større Du har kanskje lagt merke til skytteltrafikken av lastebiler som frakter steinmasser gjennom sentrum av Kyrksæterøra?

Marine Harvest, med hovedkontor i Bergen og avdelinger i Snillfjord i STs nedslagsfelt, ble etablert for over 50 år siden, og er derfor et av de første norske havbruksselskapene.

Selskapet kommer til å lansere Mowi i utvalgte markeder, og beskrives som et godt navn som reflekterer gründerånden som har utviklet selskapet.

«Fra den første laksen i 1964 har vi vokst til å bli et globalt, helintegrert selskap, som dekker stamfisk, fôrproduksjon, oppdrett, videreforedling og salg. Gjennom disse 50 årene har vi alltid vært tro mot våre kjerneverdier – å bry seg om våre folk, vår fisk, våre kunder og miljøet», sier konsernsjef i Marine Harvest, Alf-Helge Aarskog i pressemeldingen.

Den foreslåtte navneendringen må godkjennes av aksjonærene, og selskapet har i dag (tirsdag) kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling som skal behandle forslaget om navneendring med virkning fra 1. januar 2019.