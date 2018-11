Har du briller til overs kan du hjelpe skolebarn og synssvake i Afrika

Nyheter

Orkdal

Har du et eller flere brillepar du ikke bruker liggende i skuffen hjemme? Da ønsker Specsavers Orkanger kontakt med deg.

De oppfordrer hele lokalmiljøet til å levere dem inn slik at de kan få nytt liv blant skolebarn og synssvake i Tanzania.

— Vi er gode på klær...

Dette er en årlig «leteaksjon» etter briller og solbriller du ikke bruker lenger gjennom det humanitære prosjektet «Gi syn til Tanzania».

Sammen med den internasjonale humanitære organisasjonen Right To Play skal de arbeide for å bedre skolehverdagen til barn i Tanzania ved å gi dem nødvendig synsbehandling og utdanning.

De innsamlede brillene og solbrillene blir sendt ned til en av skolene Right To Play jobber ved i Tanzania, i tillegg til at en mobil øyehelsestasjon med et optikerteam fra Specsavers settes opp for å gi synsundersøkelser. Briller og solbriller som ikke lenger brukes får på den måten nytt liv i Tanzania.

– Nordmenn er gode på gjenbruk av klær, derfor er det viktig for oss å understreke at de fleste gamle og ubrukte brillepar og solbriller kan gjenbrukes, sier Marita Tinnmannsvik hos Specsavers Orkanger.

Bedre skolehverdag

I Tanzania er det ekstrem mangel på optikere og tilgang til øyehelse. De færreste har verken mulighet eller råd til å besøke øyelege eller optiker, og eventuelle synsplager kan gi konsekvenser både på skolen og i arbeidslivet senere.

Jogger for TV-aksjonen Verdensdagen for psykisk helse inkluderes også med foredrag med Lisa Marie Husby.

Right To Play er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland.