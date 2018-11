Fra Dadafon til Gåte

Nyheter

Det var rockehjertet til Kenneth Kapstad som fikk ham til å forlate Dadafon for å bli ny trommis i Gåte.

Midt i suksessen med ny CD og en forrykende turné, ble det kjent at trommeslager Martin Langlie forlot Gåte. Men det var ingen hvem som helst som tok over som trommeslager i gruppa. Kenneth Kapstad fra Løkken forlot Dadafon for å bli ny Gåte-trommis.

Tilbake til Gåte

— Jeg kommer til å savne Dadafon, men jeg gleder meg fryktelig til å spille i Gåte. Det er alltid rocken som har ligget hjertet mitt nærmest. Endelig får jeg muligheten til å rendyrke den, fortalte Kapstad til ST.

Gåte var slettes ikke fremmed for Kapstad. På videregående gikk han i klasse og spilte i band sammen med Sveinung Sundli og Gjermund Landrø. Han var også med i den spede begynnelsen av Gåte og vikarierte i bandet da Martin Langlie brakk arma tidligere i høst.

Å være trommeslager i Gåte, så han som en unik mulighet til å spille rock slik han ønsket å spille den. Han understreket at det var den musikalske utfordringa som fristet ham til Gåte, vel vitende om at gruppa hadde hatt et enormt mediekjør det siste halvåret i 2004.

— Så jeg får eventuelt ta det sirkuset som følger med, lo han og poengterte betydningen Dadafon hadde hatt for ham musikalsk.

— Dadafon har betydd veldig mye. De har ufattelig gode musikere, og jeg har fått spilt musikk som ikke har vært spilt før.

Offisielt har Kenneth Kapstad sin første spillejobb i Gåte i januar under Eurosonic i Nederland. Det er en slags stor, europeisk By:larm-festival som innebærer et nytt publikum for Gåte.

Det lyktes ikke å få noen av de andre musikerne i Gåte i tale før artikkelen sto på trykk. Gjermund Landrø uttalte til Kultur-Adressa tirsdagen den uka at Martin Langlie forlot Gåte av musikalske grunner, ettersom han ikke hadde så sterkt forhold til folkemusikk som de andre i gruppa. Han understreket at Langlies avskjed med gruppa ikke hadde årsak i noen som helst form for uoverensstemmelser.

— Det sosiale har aldri vært bedre enn nå, uttalte Landrø.