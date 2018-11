Hvorfor gikk Odin så fort?

Nyheter

Det er noe politiet spør seg om nå.

Politiet gikk for kort tid siden ut med et kart som viser hvor og når savnede Odin André Hagen Jacobsen ble fanget opp av ulike videkameraer i midtbyen.

Tidspunktene mellom kameraene viser at 18-åringen fra Eggkleiva beveger seg raskt - raskere enn vanlig gange.

- Det ser ut til at han beveger seg fort på bildene, vi har notert oss det. Men vi har ikke grunnlag til å si noe om hvorfor, sier etterforskningsleder Per Christian Stokke hos politiet i Trøndelag, til adressa.no.

Spørsmålet som dukker opp er: Var han redd for noe? Ble han forfulgt?

Det kan virke som om skauningen enten har løpt eller gått i et svært høyt tempo. På bildene bærer han også den blå bagen foran seg, noe som kan indikrere at han beveger seg raskt. Det er lettere å gå fort eller løpe med bagen slik i forhold til å ha den over skuldra eller i hånda.

Odin mor, Ingunn Hagen, sier til adressa.no at også hun har lagt merke til de raske forflytningene til sønnen, noe osm skal være ulikt ham.

18-åringen har vært savnet siden søndag 18. november. Det har pågått leting og etterforskning side da, uten at han er funnet.

Tirsdag fortalte politiet at de har fått flere nye tips i saken etter at de offentliggjorde nye bilder av Odin sist mandag. Men opplysningene har så langt ikke ført dem nærmere et svar på hvor Odin er.

Etterforskningen fortsetter ut uka.