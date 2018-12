Sier opp avtalen med tannlegen i skolebygget

Nyheter

Onsdag og torsdag denne uka er det fylkestingsmøte i Trøndelag fylkeskommune. På onsdag 12. desember behandles en sak om tannklinikk i Meldal kommune.

Tannklinikken i Meldal ligger nå på Løkken Verk i et bygg som har vært eid av Meldal kommune og som tidligere har huset Meldal ungdomsskole og Løkken barneskole.

Fra 2013 har det vært drevet montessoriskole i bygget, og kommunen har nå solgt bygget til Løkken Verk Montessoriskole, som overtok fra 1. august i år, og som fra da av eier lokalene som tannhelsetjenesten leier.

Tannklinikken på stedet har vært fast bemannet fram til våren 2018, da tannlegen som hadde jobbet der i mange år, gikk av med alderspensjon. Det ble da i tråd med vedtaket i fylkestinget ikke utlyst stilling ved Løkken, men i stedet en ny tannlegestilling på Orkdal tannklinikk.

Løkken tannklinikk fungerer nå som biklinikk, som betjenes ved ambulering fra Orkdal tannklinikk på Orkanger. Det er både tannpleier og tannlege der to dager per uke og tannlege en tredje dag annenhver uke. På Løkken tannklinikk er det registrert nesten 900 pasienter i prioriterte grupper, og 850 voksne står på liste for recall.

Ambuleringen skal først og fremst sikre et tilbud til prioriterte grupper. Voksne blir henvist til Orkdal tannklinikk eller til privatpraksis. Klinikken her er cirka 140 kvadratmeter og har to behandlingsrom, men er svært nedslitt og har stort behov for oppussing.

Meldal kommune tilbyr nå fylkeskommunen nye lokaler til leie for tannklinikk i et nytt helse- og omsorgssenter som er planlagt å stå ferdig i Meldal sentrum i 2020. Senteret vil inneholde legekontor, helsestasjon, psykisk helse, hjemmetjeneste, institusjon, treningsrom, dagsenter og heldøgns omsorgsboliger.

Samtidig blir Rindal kommune fra Møre og Romsdal fra 1. januar 2019 en del av Trøndelag. Tannklinikken på helsesenteret her har de siste årene vært bemannet med en tannlege. Når Trøndelag fylkeskommune overtar ansvaret for tannhelsetjenester til befolkningen i Rindal kommune, er planen å videreføre driften ved klinikken som nå.

Det kan også være et alternativ å øke bemanningen til to behandlere hvis mulig. Det åpner for at folk fra Meldal kan behandles i Rindal.

Fylkesrådmannens konklusjon før sakenbehandles er at dersom biklinikken på Løkken avvikles uten at ny etableres, og det viser seg vanskelig å rekruttere og beholde kompetent fagkompetanse i Rindal, blir kapasiteten på Orkdal tannklinikk nær sprengt.

Ved å etablere klinikk i det nye helse- og omsorgssenteret i Meldal kan fylkeskommunen fortsatt tilby tannhelsetjenester lokalt til prioritert klientell der, og dersom det skulle bli nødvendig, kan også tjenester til Rindal tilbys derfra.

Fylkesrådmannens innstilling til vedtak er:

1. Trøndelag fylkeskommune inngår avtale med Meldal kommune om leie av lokaler for tannklinikk i nytt helse- og omsorgssenter i Meldal sentrum.

2. Klinikken etableres som ny biklinikk med to behandlingsrom, men det bør være muligheter for senere utvidelse til klinikk for tre behandlere.

3. Avtale om leie av klinikklokaler ved Løkken Verk Montessoriskole sies opp med virkning fra det tidspunkt ny klinikk kan tas i bruk.