Julenissen bestod STs «nisseeksamen»: - Du spør nå bra dumt!

Den kanskje mest populære aktøren hadde derimot ingen stand, men virret rundt fra den ene til den andre, i med rød frakk og rød lue, hvitt skjegg og striesekk med julegaver i, på ryggen.

- Ho! Ho! Ho! Det er jeg som er sentrumsnissen, og sekken er full!

Julefavoritt i rød trikot

Det var bare så vidt nissen hadde tid til å slå av en prat med avisa Sør-Trøndelag. Både små og store ønsket å se hva nissen hadde i sekken - og nissen lot seg ikke stresse.

- Jeg har åtti års erfaring, men ingen steder å bo. Det er ingen låver jeg kan bo i lenger. Alle låvene er borte, så jeg må bo i mørket oppe i Ulvåsen.

- Hvordan får man jobb som julenisse?

- Man søker. Den forrige nissen er borte, så da fikk jeg jobben.

Julemast

Mange minusgrader så ikke ut til å være til hinder for at mange besøkende stakk innom én eller flere av de 27 standene til lokale utstillere.

- Kulden har ikke noe å si, det er vi vant til vi som bor her. Det har vært mange innom allerede, men det er kanskje litt få barn her, sier nissen.

- Hva skal du spise til jul; blir det ribbe eller pinnekjøtt?

- Nei, spør du bra dumt! Det er selvfølgelig risengrynsgrøt. Jeg gleder meg til jul, sier nissen, og består med det STs enkle «julenissetest».

Fjerde gang

Det er fjerde gang julemarkedet på torget arrangeres av Orkanger sentrumsforening. Og i følge arrangørene blir markedet bedre og bedre, med flere og flere besøkende og utstillere.

- Det er 27 utstillere. Det virker som julemarkedet blir mer kjent, og da kommer det flere og flere folk innom.

I hjørnet på torget blander frostrøyk seg med grillrøyk og matlukt.

- Her serverer vi økologisk kjøtt fra Saltnes gård, i Buvika. Så her steker vi hamburger og pølse. Vi får skylde på kulden for at det ikke er enda flere folk her, sier de.

Ny og eksklusiv jordbærdrikk

Kvikksølvet viser omtrent 15 grader, og i det andre hjørnet av torget har drikkevarene frosset.

- Du må vente før du knipser bilde, så skal jeg hente en ny flaske her, sier jordbærbonde Christine Kay Landrø.

Sammen med ektemannen Lars Arne benytter hun anledningen til å lansere en ny jordbærdrikk, en juice produsert av egne jordbær.

- Vi har gitt den navnet «Jordbærtausa». Det har vært en kjempesuksess så langt. Vi er faktisk utsolgt, så vi måtte kjøre tilbake til gården for å hente mer.

- Hva er hemmeligheten?

- Det er ingen hemmelighet, ingen hemmelige ingredienser. Det er jordbær fra gården. Og det er mindre tilsatt sukker enn i vanlig brus.

- I hvilket omfang skal denne produseres da, snakker vi internasjonalt?

- Nja, ikke ennå, vi får se på interessen, men det ser jo bra ut. Vi tenker å selge den på Coop på Amfi og på restauranter. Det skal være litt eksklusivt, sier Landrø.

Juletre

Gran, furu, edelgran eller fjelledelgran? Dét er utvalget på juletreutsalget.

- Den er ikke lokal, den kommer sørfra, sier Bjørn Ivar Svorkås.

- Og hvilken type er favoritten for folk flest?

- Det er nok edelgrana.