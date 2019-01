Promilletestet 250 sjåfører - slik gikk det

Nyheter

UP var lørdag formiddag på plass med en promillekontroll i rundkjøringa ved Shell Bårdshaug i Orkdal. Hele 250 bilister måtte blåse.

— Vi var tre mann fra UP som var ute, og kontrollerte 250 biler mellom klokka 9 og 11. Det var én som måtte stå og vente på grunn av lavpromille, men som fikk kjøre igjen etter å ha blåst på nytt, forteller politibetjent i UP, Viggo Hansen.

Lavpromille vil si at promillen er under promillegrensa, men da kan politiet holde sjåføren en stund for å se om promillen er stigende eller synkende.

— Det er ganske vanlig at vi gjør det. Og ellers ble det ingen reaksjoner på denne kontrollen, så det var veldig bra. Det er godt å vite at alle som passerte her disse to timene var edru, det er vi godt fornøyd med, sier Hansen.