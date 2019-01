Veien er åpnet igjen etter raset

Nyheter

Fv. 65 mellom Svorkmo og Storås, som ble stengt av jordras fredag, er nå åpnet igjen. Flere store trær og masser havnet ute i veien etter raset, og oppryddingsarbeid pågikk fredag kveld og lørdag formiddag.

Klokka 16.30 lørdag er veien imidlertid åpnet igjen for trafikk som normalt.

Etter at geolog hadde vært på rasstedet lørdag, ble det klart at veien kunne åpnes nå i ettermiddag. NCC hadde da ledet vannet bort fra rasstedet ved å grave grøft oppe i lia, og geologen konstaterte at rasstedet var tørket opp og at det ikke ville gå nye ras.

Under stenginga var det omkjøring over Løkken Verk.

Det vil bli satt opp ei steinfylling der hvor det har rast ut, men i helga er det kun prioritert å lage et fundament for dette. Resten vil bli gjort etter helga, siden det uansett er trygt å sette trafikken på igjen.