1 211 kunder mistet strømmen

SISTE: Litt etter klokken 12.30 skal strømmen være tilbake.

Klokken 10.54 meldte Trønderenergi om en pågående strømstans i store deler av Skaun kommune. Til sammen 1 211 kunder skal ha mistet strømmen.

– Det er et tre som har falt over linja på et sted som heter Ofstad, nærmere Viggja. Vi har folk på vei ut for å se om vi får fjerna det, og håper at det skal løse seg så fort som mulig. Hvor raskt kommer an på hvordan treet ligger, og hvilket utstyr som kreves. Men nå vet vi i hvert fall hva feilen skyldes, sier kommunikasjonsrådgiver i Trønderenergi, Tore Wuttudal, til avisa Sør-Trøndelag, klokka 11.26.

Strømbruddet berører strømkunder i geografien fra Buvika og til litt øst for Viggja, ved Lundneset, ifølge Wuttudal.

– Vi arbeider med saken, og strømmen antas å være tilbake klokken 14, skriver Trønderenergi nett i en sms til de berørte husstandene.

Uværet har ført til «rusk på nettet» flere steder i Trøndelag i dag.

– Vi har hatt tre utfall av strøm i Trondheim, ett i Skaun og ett i Åfjord. Det er nok uværet som er årsaken, sier Wuttudal.

ST får opplyst at Rossvollheimen driftes på nødstrøm, mens rådhuset i Børsa er uten strøm.

