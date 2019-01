– Snø som sprekker opp rundt skiene, er et typisk faretegn

Nyheter

Torsdag meldte varsom.no om snøskredfare i Trollheimen, og nord i Møre og Romsdal. Varselet omfatter Berkåk i øst, til Meldal og Ruten i nord, til Dovre i sør og helt over til vestkysten.

– Unngå terrengfeller og store bratte heng til nysnøen har stabilisert seg. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme, skriver varsom.no.

LES OGSÅ: – Det har kommet mye snø, så man må være obs

Varsom.no oppfordrer tur- og fjellfolk til å «unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet, er et typisk faretegn.

Ny nedbør og vind gjør at faren for ferske nysnøflak opprettholdes. Stabilisering av fokksnøflak fra torsdag går sakte i det kalde været. I bratte fjellsider kan det forekomme noen naturlig utløste løssnøskred.

Det er mye tørr løssnø i overflaten fra siste dagers snøfall.»