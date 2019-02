Her er Orkdals «farligste» vei

Nyheter

Det finnes ikke lett tilgjengelig statistikk over hvilke veier i dalføret som det er størst risiko for å bli utsatt for ulykker. Men fylkesvei 6490 mellom Fannrem sentrum, gjennom Blåsmo mot Vormstad, må være én av kandidatene. Årsak: Elg krysser veien.

Daglig observeres det elg i dette området. Og ofte går de over fylkesveien, gjerne på kveld og natt når det er skumt og mørkt.

Det var her Marvin Bekken for kort tid siden kolliderte med skogens konge på vei hjem.

- Vi ser elg her nesten hver dag, sier han.

Ifølge eksperter er Blåsmo-området på Fannrem et elgområde. Skogen går langt ned i dalen, og her er elva som elgen går ned til og drikker.

Kjører du her, bør du virkelig være oppmerksom. Spesielt når mørket har kommet.