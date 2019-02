Høytidelig stemning i Gammelgruva

Nyheter

Det var 84 kandidater som torsdag kveld mottok sine fag- og svennebrev, med over 300 deltakere i Gammelgruva på Løkken. Dette er et årlig arrangement der Orkladal Næringsforening, Trøndelag Fylkeskommune, Midt Norsk Opplæring og Håndverkerforeningen i Trondheim samarbeider om å skape ei flott ramme for å hedre alle de som har fullført sin fagutdanning i vår region.

Arrangementet startet tradisjonelt med innmarsj av Håndverkerforeningen, til musikk av en gruppe fra Løkken musikkorps.

Fylkesvaraordfører Thomas Iver Hallem sa i sin hilsningstale at behovet for fagkompetanse øker i samfunnet.

- Vi står overfor store investeringer både i næringslivet og i det offentlig. Og for å kunne gjennomføre disse, er vi helt avhengige av flinke og kompetente fagfolk, sa Hallem.

Hallem sa videre at det var god fagkompetanse som ble benyttet da Nidarosdomen ble bygd for snart 1000 år siden, og at behovet for fagutdannede ikke er blitt mindre med årene.

Etter Hallems tale fikk publikum oppleve flotte musikalske innslag fra elever ved musikklinja på Orkdal videregåande skole

Hovedtaler for dagen, meldalsordfører Are Hilstad, sa at en rik næringsregion som orkdalsregionen, har stort behov for faglært arbeidskraft. Han understreket at denne arbeidskraften må vi utvikle og utdanne selv. Han pekte videre på at det å beholde opplæringstilbud i distriktene i nye Trøndelag, er helt avgjørende.

Are Hilstad berømmet næringslivet for evnen og viljen til å ta imot lærlinger. Han berømmet også fylkeskommunen som viser vilje til å satse sterkt på å øke statusen for yrkesfag, både gjennom de videregående skolene, men også gjennom satsingen på fagskoletilbudet. Dette tilbudet løftes nå frem i fylket under det nye navnet Høyskole for yrkesfag.

- Fag- og svennebrevutdelingen i Gammelgruva er et av de største og viktigste arrangement for Orkladal næringsforening. Det må vi hegne om og det er en tradisjon vi skal ha med oss videre, sier daglig leder i ONF, Ove J. Snuruås