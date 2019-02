- Denne spalten oppretter vi fordi vi opplever at mange kan ha noe på hjertet. Men at det de har å si, ikke nødvendigvis passer så godt for de spaltene vi har å tilby. Debattspalten er kanskje ikke så velegnet for så personlige ytringer som denne spalten tar høyde for å dekke, sier han.

- Her er det egentlig ingen begrensninger. Det vi vil med denne spalten, er å gi innbyggerne muligheten til å framsnakke noen som de mener fortjener det. Og terskelen her er lav, både når det gjelder omfang og hva det skal gjelde, sier ST-redaktør Anders Aa. Morken.

Nyheter

I nesten ett år fikk mamma gleden av å bo på Elvepromenaden på Orkanger. I en liten leilighet, akkurat passe til en liten dame. Der hadde hun bilder av familien rundt seg, fotoalbum og andre ting hjemmefra som hun var glad i.

Les også:

• - Jeg kan aldri få takket henne nok, og jeg klarer aldri å gjengjelde dette på noen måte

Mamma, og vi i familien, ble veldig glad i området rundt Elvepromenaden, spesielt stien langs elva. Den ble mye brukt når vi var ute på tur, med rullator eller rullestol. I tillegg til all hyggen vi hadde i leiligheten hennes.

Vi som pårørende ble alltid godt mottatt av ansatte, og det var alltid tid til en prat og latter. Vi følte oss alltid trygg på at mamma hadde det bra, og fikk all den omsorg hun kunne ønske seg, og hadde behov for. Hun kunne ikke hatt det bedre.

Nå er vår tid som pårørende over, men vi vil ønske alle ansatte lykke til videre. Dere gjør en fantastisk jobb alle sammen, og sørger for at de som bor der føler trygghet og omsorg.

Vi vil takke for all støtte den siste tiden mamma levde, både fra ansatte på Elvepromenaden og hjemmetjenesten.

Familien til Wenche Snøsen