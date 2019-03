Ramponerte parkert bil

Nyheter

Natt til lørdag ble det gjort store skader på en personbil, som stod parkert på en privat eiendom ikke langt unna Rossvollheimen i Børsa.

- Skadeverket ble oppdaget da bileieren skulle ut å måke snø klokka 07.40 på morgenen, opplyser Arnt Harald Aaslund, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Ifølge eieren virker det som at den som har utført skadene, har tatt seg god tid. Det er blant annet bulker, striper, avrevet speil og knust frontrute på bilen. Og det er kun den ene av fire biler i gårdsplassen som var ramponert.

Trolig har gjerningspersonen både sparket og brukt redskap for å ødelegge kjøretøyet.

- Saken er anmeldt til politiet, og det er sikret fotavtrykk som er ukjent for oss som bor her, uttaler eieren på den lokale Facebook-gruppa "Oppslagstavle for folk i Skaun".

Hun ønsker å motta informasjon, dersom noen vet noe om hærverket. Og tips som fører til løsning i saken blir kompensert.

Politiet var på åstedsundersøkelse lørdag formiddag klokka 09.30 og sikret spor og bilder.

- Bileieren har visstnok ingen kjente fiender, så hvorfor dette er er gjort, skal være helt uforståelig, sier Aaslund.