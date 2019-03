Forklarer aktivitet på Odins Facebook og Snapchat-konto

Nyheter

Odins far, Dan Yngve Jacobsen, forteller på Facebook-siden som er opprettet etter at 18-åringen forsvant 18. november i fjor, at politiet skal starte det de kaller «en endelig sikring» av Odins Facebook og Snapchat-konto. Dette arbeidet vil starte onsdag 20. mars.

- Mens dette arbeidet pågår, vil det fremstå som om kontoene er aktive. Politiet ba oss orientere om dette, og om at det er de som er inne på kontoene og laster ned innhold, og altså ikke Odin, skriver han.

Skauningen har vært savnet i over fire måneder nå, etter en kveld i Trondheim sentrum sammen med kamerater. Politiets hovedteori er at Odin har falt i vannet, og har hele tida uttalt at det er ingen grunn til å tro at noe kriminelt har skjedd.

Familien derimot mener politiet har gjort for lite for å sikre nødvendige spor, blant annet videobilder fra havneområdet i byen.

I tillegg skal en privatetterforsker være satt på saken i håp om å finne ut hva som har skjedd med Odin. Penger til å betale denne personen har blant annet komme tinn etter en privat innsamlingsaksjon.