EiendomsMegler 1 Midt-Norge er kåret til Norges beste arbeidsplass for fjerde år på rad.

- Vår strategi for å skape Norges beste arbeidsplass, starter med å ta både kunder og ansatte på alvor. Det er relasjonene og samspillet på arbeidsplassen som skaper kulturen for et lærende, utviklende og godt arbeidsmiljø. Gjennom ansvarliggjøring og involvering, har vi klart å skape en kultur for kontinuerlig forbedring. I vår bransje legger vi ned mange timer på jobb, og vårt gode fellesskap blir derfor ekstra viktig, sier Nermin Lizde, avdelingsleder på Orkanger.

Kåringa skjedde 19. mars av det internasjonale analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work. Kategoriene er delt opp etter hvor mange ansatte virksomheten har.

Innenfor store bedrifter, med minst 500 ansatte var det IT-konsulentselskapet Sopra Steria som gikk av med seieren, mens det blant selskapene med 200 til 499 ansatte var Eiendomsmegler 1 Midt-Norge.

I de neste to klassene der virksomhetene har 50–199 ansatte og 20–49 ansatte, var det henholdsvis IT-sikkerhetsfirmaet mnemonic og IT-selskapet Symetri Collaboration som gikk til topps.

Great Place To Work sin liste over Norges beste arbeidsplasser, bygger på data fra arbeidsplassens årlige medarbeiderundersøkelse, samt den årlige kulturrevisjon virksomheten overleverer.

- Involvering og et fremragende læringsmiljø er ikke et enkelt «stunt» for oss, det er en del av vår visjon og våre strategier, sier Kjetil Reinsberg, som er administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

Dette er topp 5 i hver kategori:

Kategori 20–49 ansatte

1. Symetri Collaboration

2. BMS Norway

3. CatalystOne Solutions

4. Transcendent Group

5. Selvaag Eiendom

Kategori 50–199 ansatte

1. mnemonic

2. Uniconsult

3. Iterate

4. ONE Mars

5. Vitari

Kategori 200–499 ansatte

1. EiendomsMegler1 Midt-Norge

2. Webstep

3. Finn.no

4. DHL Express

5. Canon

Kategori 500+ ansatte

1. Sopra Steria

2. Reitangruppen

3. Bouvet

4. Norgeshus

5. BDO