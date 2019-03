Vogntog sperrer hele veibanen

Fylkesvei 714 ved Våvatnet på kommunegrensa mellom Orkdal og Snillfjord er stengt ved Våvatnet fordi et vogntog sperrer veibanen, opplyser Veitrafikksentralen mandag kveld klokka 22.30.

Politiet har bestilt berging.

Entreprenør er på vei for å sjekke forholdene etter melding om glatt vegbane.

Fv 714 Snillfjord: Stengt ved Våvatnet fordi et vogntog sperrer. Politiet bestiller berging. Entreprenør på vei for å sjekke forholdene etter melding om glatt vegbane. Sjekk https://t.co/x8QmnVCsL1 for trafikkinformasjon.