Brann i tilhenger

Tirsdag formiddag like etter klokka 10 begynte det å brenne i en tilhenger på fylkesvei 65 ved Rønningen i nedre del av Løfald i Rindal.

Politiet opplyser at årsaken var brann i et hjul. Tilhengeren ble frakoblet trekkvogna, og det var aldri fare for spredningsfare.

- Det er udramatisk, og brannen er slokket, opplyser politiet på twitter.

#Rindal: Brannvesenet på framme på staden. Har vore brann i eit hjul på tilhengaren. Sløkt og udramatisk. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) 9. april 2019

Tilhengeren er fylt med melasse (sukkerstoff) som skal til Røv mølle.

Da STs fotograf ankom stedet klokka 10.36, hadde brannvesenet slokket branntilløpet. Kun litt røyk steg da til værs.

Politiet var også på stedet.

Kjøretøyet stod inne på en parkeringsplass langs veien, og var ikke til hinder for øvrig trafikk.