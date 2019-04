Måtte få hjelp av Røde Kors

Nyheter

Meldal Røde Kors hjelpekorps måtte rykke ut da en person som var på telttur, ble syk.

— Vi fikk oppdraget fra AMK-sentralen. Det var to personer som var på telttur ved Storrindvatnet i Rindal. Den ene av de to hadde blitt syk, og så seg ikke råd for å komme seg hjem på egen hånd, forteller Øystein Hoel, administrativ leder i Meldal Røde Kors hjelpekorps.

Han forteller at det ikke er snakk om alvorlig sykdom.

– Begge var i fin form da vi kom, men det begynte å bli litt vind i området, så de var glade for å få hjelp, forteller Hoel.

Hjelpekorpset er som vanlig stasjonert i beredskapshytta i Resdalen i påska.

– Det var en aksjon uten dramatikk og de to fikk skyss av oss tilbake til bilen sin, sier Hoel.

Rolig start

Hjelpekorpset var allerede på plass i beredskapshytta da palmehelgen startet.

– Palmehelgen var vi elleve fra hjelpekorpset her. Nå er vi fire, og det er nok til å utføre de oppgavene vi skal, sier Hoel.

Oppdraget med å hjelpe de to som var på telttur, var påskens første oppdrag.

– Foreløpig har påska vært overraskende rolig. Det henger nok sammen med at folk er veldig fornuftige, og at både været og føret er veldig bra, sier Hoel.

Hjelper hyttefolket

Hjelpekorpset i Meldal yter også en ekstraservice til hyttefolk, dersom de har ledig kapasitet til det.

– Vi har også kjørt litt varer for hyttefolk. Dette er kjærkommet for mange, sier Hoel.

Dette er nemlig en vinn-vinn-situasjon.

– Mange spør oss om hvorfor vi gjør dette. Forklaringen er at varekjøringen er god kjøretrening for medlemmene i hjelpekorpset. Dersom det skulle oppstå en situasjon der vi må reagere raskt, er det ingen som står og lurer på hvordan de starter snøscooteren.