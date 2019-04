To tatt i promillekontroll

Nyheter

Politiet gjennomførte promillekontroller flere steder i Trøndelag lørdag ettermiddag. Etter kun 20 minutter hadde to bilførere blåst til utslag på alkometeret, da det ble gjennomført kontroll langs fylkesvei 710 i Orkdal.

«Her må det drikkes mere Solo og mindre vin!», skrev Politiet i Orkdal lensmannsdistrikt på sin Facebook-side etter kontrollen.

Den ene sjåføren blåste like under promillegrensen, og ble derfor pålagt å ta seg en hvil. Den andre føreren blåste like over promillegrensen, og vil dermed bli anmeldt.

«Det er god stemning med påske og strålende vær, men dette var for dårlig», skriver politiet til slutt i sitt innlegg.

Politiet gjennomførte også promillekontroll i Oppdal sentrum lørdag formiddag. Totalt 57 bilførere ble kontrollert, men ingen kjørte med promille.