Raskbål antente isolasjon på stålrør

Nyheter

Brannvesenet fikk tirsdag ettermiddag klokka 14.14 melding om brann i Vasslia i Orkdal. Dette er i nærheten av Vasslivatnet.

Ifølge 110-sentralen Midt-Norge skal det være et raskbål som har kommet litt ut av kontroll.

Dette antente igjen isolasjonen rundt en bunt stålrør som lå lagret i nærheten.

- Det er isolasjonen som brenner og gir røyken. Brannvesenet ser ut til å ha kontroll nå, sier STs reporter på stedet.

Det skal ikke være fare for at brannen sprer seg i terrenget, da det ligger en del snø i området. Det er heller ikke fare for at brannen antenner bygninger.

Brannvesenet har klokka 14.40 to enheter på stedet, i tillegg til en personellbil med ekstra vannslange. Politiet er også på stedet.

Brannen oppstod cirka én kilometer innover veien fra avkjørsla på gamle E39.